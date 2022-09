Affluenza in calo, lo spoglio dopo le 23. I risultati in diretta

Urne chiuse alle 23. I giochi ormai sono fatti. Sarà una lunga notte di proiezioni e numeri ufficiali per capire l'esito delle elezioni politiche. I risultati regionali saranno disponibili in tempo reale sul sito della Tgr Piemonte.



Il Piemonte eleggerà 43 parlamentari tra Camera e Senato con sfide nei collegi uninominali e tra le liste dei partiti nel proporzionale.



In tutto, 3 milioni e 320mila elettori. A Torino quasi 634 mila cittadini, tra cui 1855 giovani chiamati al voto per la prima volta.



Al momento, i dati dell'affluenza sono in calo. Alle 19, il dato regionale si è fermato al 53,61%, un dato leggermente superiore alla media nazionale a quota 51,03%.



L'affluenza maggiore è stata registrata a Novara e (55,36%) e a Biella (55,20%). Torino, con la sua area metropolitana, è a quota 52,71%.



I dati sono più bassi di quelli registrati nel 2018.