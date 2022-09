Anche al proporzionale il centrosinistra tiene solo a Torino

Anche nei collegi plurinominali si confermano i risultati dell'uninominale: il centrosinistra tiene soltanto a Torino.

Al proporzionale per la Camera, nel collegio Piemonte P01 (Torino: Circoscrizione 2 - Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud, Torino: Circoscrizione 3 - San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Citturin- Borgata Lesna, Collegno) il centrosinistra è in leggero vantaggio. Il dato aggiornato in tempo reale.

Nel collegio Piemonte P02 (Chieri e Moncalieri), invece, il centrodestra registra un vantaggio di oltre 20 punti. Il dato aggiornato in tempo reale.



Per il Senato, nel collegio P01 (Torino: Circoscrizione 2 - Santa Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud, Moncalieri), centrodestra avanti di diversi punti. Il dato aggiornato in tempo reale.

Nel collegio piemonte P02 (Novara, Alessandria e Cuneo) il centrodestra raccoglie oltre il doppio dei voti del centrosinistra. Il dato aggiornato in tempo reale.