Ancora cabine vandalizzate

Ci hano scritto diversi telespettatori mandandoci foto di vecchie cabine abbandonate e chiedendoci, vista la loro inutilità, di rimuoverle. Nella foto una cabina telefonica vandalizzata, in questo caso siamo a Torino in Largo Borgaro.

Ci ha scritto anche Cristina Galdiolo di Collegno per mostrarci lo stato dei lavori per la costruzione di barriere anti-rumore sulla linea ferroviaria Torino Modane. Il cantiere in questo tratto è fermo da aprile - nota la telespettatrice - e inoltre i dadi di chiusura per quelle che un giorno saranno le barriere vere e proprie sono stati rubati. Noi abbiamo contattato il Comune di Collegno che per competenza ha girato a RFI, Rete Ferroviaria Italiana, questa segnalazione. Nell’attesa di riscontri, il Comune stesso si augura che il cantiere riprenda il prima possibile e che l'opera sia completata nella sua interezza senza altri ritardi.

E, come di consueto, vi proponiamo uno scatto dal nostro territorio. La Sacra di San Michele, simbolo del Piemonte nella bassa Valle di Susa. Ci manda uno scatto la telespettatrice Luciana Foresto, che ringraziamo per averlo condiviso.