Annullato il lancio della missione Artemis 1

La Nasa ha deciso di annullare anche il secondo tentativo di lancio della missione Artemis 1, diretta alla Luna: all'origine dello stop una perdita rilevata durante il caricamento dell'idrogeno liquido che, dopo vari tentativi, non è stato possibile eliminare. La decisione è stata presa dal direttore di lancio Charlie Blackwell-Thompson, dopo il primo “no go” dei tecnici.

Il countdown, per la partenza dal centro spaziale Kennedy, in Florida, era già stato interrotto a 40 secondi dal via lo scorso 29 agosto in questo caso per problemi legati al raffreddamento del motore 3, uno dei quattro principali del gigantesco SlS, alto 98 metri e largo 8 e mezzo, e a una valvola per lo sfiato dei combustibili liquidi criogenici avevano costretto a ulteriori controlli.

Artemis 1 è infatti un volo sperimentale che durerà 42 giorni e tre ore in tutto. Sis porterà intorno alla luna la navicella Orion, destinata al trasporto umano nelle missioni Artemis 2 e 3, e rimarrà nello spazio più di qualsiasi altra astronave senza alcun attracco. A bodo di Orion un manichino e torsi umanoidi ricoperti di sensori, per misurare gli effetti delle vibrazioni e delle radiazioni cosmiche sul corpo degli astronauti. Dopo la separazione del primo e del secondo stadio il satellite argomoon, incaricato di inviare, in tempo reale, le immagini del volo e altri satelliti si libereranno oltre l'atmosfera terrestreanche per studiare il vento solare e il campo magnetico. Orion continuerà la sua strada verso la luna con il modulo di servizio europeo che l'aiuterà a mantenere la rotta e fornirà energia, aria e acqua. E' il primo passo verso la Luna, dopo 50 anni.