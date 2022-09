Anziana travolta da un camion

Una donna di 79 anni è stata investita e uccisa da un autotreno a Vespolate, nel novarese. E' morta sul colpo, trascinata però per una quindicina di metri dal mezzo. il camionista non si è fermato, ma non è escluso che non si sia accorto che il rimorchio del mezzo avesse colpito una persona. Sono in corso ricerche da parte dei Carabinieri. La pensionata stava attraversando la strada in un corso centrale, appena dopo l'incrocio principale del paese.