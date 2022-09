Artemis I, il giorno giusto per il lancio

Potrebbe essere oggi il giorno giusto. Risolti i problemi tecnici, favorevoli le previsioni meteorologiche è la volta buona per il lancio della missione lunare Artemis 1 dal Kennedy Space Center in Florida, alle 20.17 ora italiana. Coinvolta anche Torino, con il satellite Argomoon, l'unico europeo della missione, disegnato e costruito alla Argotec. Il primo tentativo era avvenuto lunedì scorso, poi fallito per quello che si rivelato un falso allarme dovuto a un sensore difettoso.

Si possono seguire in diretta tutti i passaggi del lancio il sito della Nasa https://www.nasa.gov

Il servizio di Laura De Donato sul mancato lancio del super razzo lunedi scorso con l'intervista a Valerio Di Tana, responsabile dei programmi Argotec