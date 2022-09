Attenzione ai finti carabinieri

A Verbania i rapinatori si sono finti carabinieri e hanno sottratto a un anziano denaro e preziosi con la scusa di una presunta cauzione da pagare per il rilascio del figlio coinvolto in un incidente stradale. La vittima che ha 80 anni, preoccupato per l'accaduto e fidandosi dei sedicenti carabinieri ha quindi raccolto tutto quello che aveva in casa. Un copione già visto in altre occasioni. I carabinieri ricordano che mai, per alcun motivo, uomini appartenenti all'Arma o ad altra forza di polizia telefonano o si presentano in casa chiedendo denaro o altri beni preziosi. Nel caso succeda, è bene chiamare il 112.