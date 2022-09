Incidente stradale oggi in via Chiesa della Salute angolo via Gino Lisa a Torino, dove un'auto di grossa cilindrata si è scontrata contro la fiancata di un autobus della linea 77.

Sette i feriti, tra cui due mamme e due bambini. Nessuno è in condizioni gravi.

Sul posto oltre ai sanitari anche gli agenti della polizia municipale, molti i disagi alla circolazione locale.