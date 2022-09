Auto precipita dal Ponte Isabella

Sono in via di accertamento le cause dell'incidente stradale di stanotte in corso Moncalieri, a Torino, che poteva trasformarsi in una tragedia. Un'auto, una Citroen C3, per motivi ancora da chiarire dopo aver sfondato un pezzo del parapetto è precipitata sulla scaletta in pietra del ponte Isabella, a ridosso del fiume Po.

A bordo della vettura c'erano cinque giovani. Due ragazzi sono stati trasportati all'ospedale Cto, uno per una frattura alla spalla sinistra e un altro una frattura al polso. Nesuno di loro sarebbe dunque in condizioni gravi. Fortunatamente in quel momento sulla scala non transitava nessuno. Nè si trovavano coppiette che solitamente scelgono quella zona per appartarsi.