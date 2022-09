Banca Investis, stato di agitazione

Stato di agitazione per i lavoratori del gruppo Banca Investis per contestare la situazione di gravi criticità dell'istituto, i timori per la stabilità occupazionale ed il futuro

della banca nel quadro dell'operazione di riorganizzazione e ristrutturazione che non sta tenendo conto degli impegni assunti con le organizzazioni sindacali. Lo annunciano in una nota la Fabi e la CGIL-Fisac. Lo stato di agitazione implicherà il blocco delle relazioni industriali, il rigoroso rispetto dell'orario individuale di lavoro con disconnessione dai dispositivi aziendali, l'organizzazione di presidi sindacali presso le sedi di Torino e Milano e la proclamazione di una giornata di sciopero nel rispetto della normativa prevista per il settore e quindi avviando la procedura del tentativo di conciliazione in Abi.

250 dipendenti

Lo stato di agitazione riguarda i circa 250 dipendenti dell'istituto, ex Banca intermobiliare. Investis lo scorso 29 aprile ha completato l'operazione di delisting (e cioè l'addio al mercato azionario) da Borsa Italiana.