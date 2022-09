A Torino le final eight di Coppa Italia di pallacanestro

Torino ospiterà le prossime final eight di Coppa Italia di basket, dal 15 al 19 febbraio al Pala Alpitour. La formula prevede che si affrontino le prime 8 squadre in classifica al termine del girone d'andata di Campionato, al via sabato primo ottobre con l'anticipo Treviso-Reggiana.

Lo scorso anno, ad aggiundicarsi il trofeo, era stata l'Olimpia Milano che aveva superato in finale i piemontesi del Derthona.

Torino ospitò per l'ultima volta le final eight di Coppa Italia nel 2012 con la vittoria della Mens Sana Siena, titolo poi revocato, contro Cantù.