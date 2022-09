Scoperto un campeggio abusivo sulle rive del lago d'Orta

Un campeggio abusivo sulle rive del lago d'Orta, funzionante e con ospiti presenti. A scoprirlo i carabinieri forestali che grazie ad immagini satellitari hanno potuto notare come ci fosse attività in un sito in cui, teoricamente, non doveva esserci ciò che è stato rinvenuto.

I militari hanno verificato che la struttura era priva di autorizzazioni. Inoltre hanno verificato che era gestita senza un'attività commerciale e senza partita Iva. Accertate anche opere edilizie realizzate in assenza di permesso, scarichi abusivi e abbandono di rifiuti.

Dalle immagini satellitari usate per il monitoraggio del territorio sono stati scoperti cumuli di rifiuti da demolizione in un sito che si trova in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. La società proprietaria delle aree risultava estinta da diversi anni, ma il campeggio era in piena attività: sul web erano presenti numerose recensioni della struttura, in alcuni casi gli utenti si lamentavano perché il pagamento era esclusivamente in contanti .



Gli ospiti, identificati, sono stati invitati a lasciare il campeggio.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura di Verbania per esercizio abusivo di attività di impresa, abusivismo edilizio in aree sottoposte a vincolo, scarico non autorizzato, gestione illecita di rifiuti e mancata comunicazione alla Questura dei documenti degli alloggiati.