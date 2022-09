E' stato raggiunto l'accordo per mettere in cassa integrazione fino a fine anno i 27 dipendenti dell'hotel Golden Palace di Torino, l'albergo di lusso di via Arcivescovado - oggi chiuso - di proprietà della società Allegroitalia. Ora Comune e Regione vogliono incontrare la nuova proprietà dell'immobile, per capire insieme come garantire la riapertura dell'hotel.