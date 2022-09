Cassa integrazione per i 27 dipendenti del Golden Palace

Cassa integrazione per i 27 dipendenti dell'hotel Golden Palace fino a fine anno. È stato sottoscritto l'accordo tra sindacati e Allegroitalia, società proprietaria dell'hotel di lusso di via Arcivescovado, in attesa del via libera del Ministero del Lavoro che dovrebbe arrivare il 14 settembre prossimo.



La situazione si è sbloccata dopo l'incontro tra assessorato al Lavoro del Comune di Torino, Regione Piemonte, proprietà, Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Fisascat Cicl e Ugl avvenuto il 9 settembre scorso.