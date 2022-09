Cercatore di funghi trovato morto nei boschi di Mergozzo

Un uomo di 57 anni, Vittorio Canzian, è morto questa mattina nei boschi sopra Bracchio, frazione del comune di Mergozzo (Verbano-Cusio-Ossola). All'origine del decesso, presumibilmente, un malore. L'uomo era uscito di casa verso le 9 per cercar funghi, rassicurando la madre che le avrebbe telefonato ogni mezzora. Non ricevendo la chiamata del figlio, la donna ha chiesto a un amico di andare a cercarlo nel luogo in cui era solito recarsi. Giunto sul posto, il soccorritore ha trovato Canzian privo di conoscenza e lanciato l'allarme: sono intervenuti i volontari della stazione di Ornavasso del soccorso alpino, i soccorritori della Guardia di Finanza e un'ambulanza medicalizzata, che non ha potuto far altro che constatare il decesso del 57enne.