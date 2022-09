Ciclismo, Ganna solo settimo alla cronometro

Non è riuscito a confermarsi Filippo Ganna. Il verbano bi-campione del mondo uscente è partito forte al via dei 34,2 chilometri del percorso costiero, nel Nuovo Galles del Sud, ma dopo il primo giro non ha tenuto il ritmo dei migliori ed ha chiuso settimo, con un ritardo di 55" 32 dal vincitore, il norvegese Tobias Foss.

"Venire dall'altra parte del mondo per poi arrivare settimo non può lasciarmi soddisfatto. Purtroppo le gambe non giravano e questa sensazione l'ho avuta sin dall'inizio della giornata. Peccato, perché ho preparato la corsa nel migliore dei modi e nei giorni scorsi le valutazioni erano tutte diverse". Così il campione azzurro Filippo Ganna, dopo il settimo posto nella prova a cronometro ai Mondiali di ciclismo di Wollongong, in Australia. "So che tanti appassionati si sono svegliati presto questa mattina per sostenermi, il mio dispiacere aumenta al pensiero che in qualche modo possa aver deluso le loro aspettative", ha aggiunto.

Sul suo profilo Instagram il campione ha scritto: "Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso", rispondendo indirettamente alle critiche per il suo risultato.