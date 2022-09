Covid, Piemonte primo per calo dei contagi settimanali: -4,8%

Covid: si è verificato in Piemonte il più alto calo percentuale dei casi: -4,8%. Lo dicono i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. In tutta Italia i casi diminuiscono per la quarta settimana consecutiva. Solo in 19 province i contagi crescono. Nell'elenco c'è Alessandria, +0,5%, l'aumento più basso a livello nazionale. E il Verbano-Cusio-Ossola, con +58,2%, il valore più alto in italia. Il Piemonte in questa rilevazione settimanale vanta anche il piu basso tasso nazionale di occupazione di pazienti Covid in ospedale in area medica, con il 3,3%. Il piu alto è dell'Umbria che sfiora il 19%.