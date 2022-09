Nel primo giorno della somministrazione del vaccino contro omicron 5 in Piemonte si registrano 482 nuovi casi secondo l'aggiornamento quotidiano pubblicato della Regione. Il tasso di positività dei tamponi è pari al 7,7% sul totale di 6.222 processati. I ricoverati in terapia ordinaria sono 238 (-1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 6 (-3 rispetto a ieri). Non si registrano decessi.