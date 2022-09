Cucciolo di lupo salvato e rimesso in libertà

È tornato al suo ambiente naturale il cucciolo di lupo che lo scorso 13 settembre era stato recuperato da un passante al bordo di una strada che attraversa una zona boschiva del Canavese.

L'animale, un maschio del peso di circa 11 kg, era incosciente ed era stato consegnato a un veterinario, il quale ha capito che non si trattava di un cane e ha contattato il Canc (Centro animali non convenzionali) per le cure. E' stato rilevato uno stato di choc traumatico probabilmente dovuto all'impatto con un veicolo. E' stata quindi definita una terapia, a cui l'animale ha risposto positivamente.

Durante i 15 giorni di degenza al Canc il cucciolo è sempre rimasto confinato in un'area inaccessibile al pubblico e le operazioni di recupero sono state condotte da un solo operatore, in modo da non abituare l'animale alla presenza umana.

Il rilascio è avvenuto, dopo il parere favorevole del Centro grandi carnivori del Piemonte e dopo una comunicazione all'Ispra. Il personale specializzato nella tutela della fauna e della flora della città metropolitana ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui il lupo era stato recuperato, individuando la zona di frequentazione del branco a cui il cucciolo appartiene.

L'area di rilascio è oggetto di monitoraggio per verificare che il cucciolo abbia raggiunto i genitori e sia stato nuovamente accettato nel branco.