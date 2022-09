A fuoco l'ex cartiera di Beinette. Decine di famiglie senza corrente

Un incendio di importanti dimensioni è divampato ieri sera a Beinette, nel cuneese. Ad andare a fuoco il deposito di materiale edile dell’ex cartiera. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cuneo, Fossano e Morozzo per circoscrivere il rogo, mantenerlo a distanza dalle case circostanti e dai magazzini rimasti indenni.

Nessuna persona è rimasta coinvolta ma, come segnala il sindaco di Beinette Lorenzo Busciglio, a causa dell’incendio circa 170 famiglie in centro paese non hanno corrente elettrica: si dovrà aspettare la messa in sicurezza dell’area per consentire ai tecnici dell’Enel Distribuzione di entrare nella cabina elettrica e ripristinare il servizio.