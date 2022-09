Cuneo bike festival, la cultura del pedale in Granda

Il capoluogo della Granda capitale del pedale per il "Cuneo Bike Festival". Tanti eventi fino a mercoledì ventuno: l'andare in bicicletta declinato sì in termini di salute fisica e mobilità sostenibile, che diventa poi cultura, per un approccio più naturale con il territorio

Cuneo è una città “bike friendly” come testimoniato dall'ultimo report di Legambiente sull'ecosistema urbano: terzo posto in Italia per chilometri di piste ciclabili in rapporto alla popolazione residente. Certo aiutata dalla conformazione urbana, ma la direzione e gli intenti sono chiari e netti.



Tra i temi più sviluppati da questa edizione del festival: la bici come mezzo di trasporto non solo amico dell'ambiente, ma soprattutto utile ed economico, per gli spostamenti del quotidiano, per andare sui banchi, scuola secondaria e università, o a lavoro.



