Da martedì 27 settembre torna TGR Leonardo

Da martedì 27 settembre torna in onda, dopo la pausa estiva, TGR Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente. Un bilancio della stagione appena passata, il punto sulla Pandemia, la siccità, i ghiacciai che fondono, il ricordo di un grande maestro di divulgazione, Piero Angela e l'attualità. Saremo in onda a poche ore dalla partenza, prevista, della missione Artemis, il ritorno dell'uomo sulla Luna mentre entra in azione spazio anche Licia Cube, fotografa spaziale che immortalerà il primo tentativo di deviazione di un asteroide a 14 milioni di chilometri dalla Terra con la sonda Dart.