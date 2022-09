Dall'Argentina al Piemonte alla ricerca delle radici

C'è chi si commuove, tra quelli che sono ricordi di famiglia. Al museo dell'emigrazione di Frossasco sono arrivati dall'Argentina dei visitatori speciali: sono discendenti di piemontesi che tanti anni fa lasciarono la loro terra per il Sudamerica. La Fapa, la Federazione delle associazioni piemontesi dell'Argentina, ha organizzato per loro un viaggio in Italia, alla scoperta delle radici.

Montaggi di Andrea Volpe e Paola Messina, interviste a Ellena Marescotti Delber, Adriana Crolla, Eduardo Mainardi, Amelia Daghero, Edelvio Jose Sandrone (Presidente FAPA)