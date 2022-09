Toro, la soddisfazione di Davide Vagnati

Sette punti nelle prime quattro partite: cinque gol fatti, quattro subiti e tre nuovi arrivi già nell'elenco dei marcatori: Miranchuk, Radonic e Vlasic. Le prime uscite del Torino in Serie A sono di una squadra che ha voglia di stupire nonostante il pre-campionato tribolato. Le numerose partenze sono state sostituite da otto nuovi arrivi, tre sono in prestito con diritto di riscatto, con la società che spera di avere più stabilità nel prossimo futuro.

L'obbligo di riscatto di Radonjic è già cosa fatta mentre il Leicester ha detto no al ritorno di Praet. Il direttore sportivo Vagnati ha poi svelato di aver chiuso la porta ad un ritorno inaspettato

La sfida contro l'Atalanta ha messo in luce una squadra vogliosa e ben messa in campo. Determinanti gli episodi, un tema sottolineato dal tecnico Ivan Juric nel dopo partita di Bergamo, per provare a costruire il Torino del futuro.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Andrea Volpe, interviste a Davide Vagnati, direttore tecnico Torino, Ivan Juric, allenatore Torino.