Disperso escursionista su Alpe Devero

Non ha fatto rientro a casa un escursionista italiano che era andato all'Alpe Devero, in valle Antigorio (provincia del Verbano Cusio Ossola), non ha fatto rientro a casa. L'auto dell'uomo, che aveva in previsione una escursione nella zona del monte Cervandone, una delle vette che dominano la conca del Devero, e' stata ritrovata nel piazzale di parcheggio all'ingresso dell'area naturalistica. Al lavoro nelle ricerche ci sono la stazione di Baceno del soccorso alpino, il soccorso alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Sarà inviato anche un elicottero.