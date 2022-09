Dopo il Palio la Douja d'Or

Piazze, cortili e palazzi del centro storico saranno la casa delle Douja d'or - edizione numero 56 - protagonista ad Asti dal 9 al 18 settembre.

Una ripartenza dopo il covid, che arriva in un momento non facile per l'imprenditoria, un impegno forte di enti, isituzioni e consorzi vinicoli che si concretizza in un programma ricco di masterclass, degustazioni, concerti, talkshow e mostre, tra cui "90 anni di bollicine". L'esposizione, inaugurata a palazzo Mazzetti celebra la storia e il percorso della Docg Asti, mentre la vendemmia sta regalando inaspettate soddisfazioni.

La mostra documenta l'evoluzione della tradizione spumantistica piemontese. Rimarrà aperta fino al 16 ottobre.

