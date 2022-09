Fiorentina-Juventus 1-1, scampato pericolo per i bianconeri

Un pareggio giusto, che sa di scampato pericolo. L'1-1 del Franchi lascia più dubbi che certezze ad una Juventus che ha impresso il suo ritmo solo nei primi dieci minuti, chiusi dalla rete di Milik, bravo a seguire l'attacco lanciato da Kostic e fortunato nel trovarsi al posto giusto per spingere la palla con l'addome alle spalle di Terracciano.

Sembra il preludio di una Juventus padrona del campo. I bianconeri invece arretrano il baricentro per colpire in contropiede. Kostic al ventottesimo viene rimpallato in angolo dopo un controllo non felice. Dal corner parte la Fiorentina in contropiede con Kouamé bravissimo a trovare lo spazio giusto su Perin, non impeccabile sul primo palo.

L'ex Genoa si riscatta alla grande al 43esimo. Fallo di mano di Paredes in area, Doveri richiamato dal Var assegna il rigore alla Fiorentina. Tiro di Jovic e portiere che tocca quel tanto che basta per mandarla sul palo con la sfera che rimbalza in campo dopo aver ballonzolato pericolosamente sulla linea di porta.

Fuori ad inizio ripresa Di Maria per De Sciglio con l'argentino che sembra non averla presa bene. Primo segnale di una Juventus che sceglie di coprirsi e preservare i titolari per la sfida contro il Psg di martedì sera. La Fiorentina diventa padrona del campo e trova due grandi occasioni con Barak, murato da Danilo e con Amrabat, neutralizzato da Perin.

La partita si chiude con un Allegri furioso con i suoi. La Juventus confidava nei tre punti ma a conti fatti è andata bene così.