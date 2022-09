Gianni Oliva guiderà il Verdi

È Gianni Oliva il nuovo presidente del Conservatorio Giuseppe Verdi. Lo storico, giornalista, scrittore, docente universitario, opinionistaa partire dal 26 settembre sarà presidente per il triennio 2022-2025. Succede a Filippo Fonsatti. È stato assessore alla cultura della regione Piemonte dal 2005 al 2010 nella giunta Bresso. Nel marzo 2013 è rientrato in consiglio regionale come consigliere. Nato a Torino compirà 70 anni il prossimo mese.