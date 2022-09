Giovani e dialogo interreligioso le priorità del nuovo Rabbino di Torino

Sogna l'amicizia ebraico musulmana, Rav Ariel Finzi torinese, ingegnere laureatosi al Politecnico di Haifa, con lunga esperienza lavorativa nel mondo dell'industria, ma da sette anni rabbino capo a Napoli



Era dal 1903 che mancava un rabbino nato a Torino alla comunità ebraica della Mole. Quando è arrivata la proposta, Rav Finzi non ha potuto che accettare con entusiasmo. Adesso il lavoro non manca. Fervono i preparativi per il capodanno ebraico, il 25 settembre, inizierà l'anno 5783, e per domenica prossima, il 18 settembre la giornata europea della cultura ebraica. Quest'anno tema principale sarà il rinnovamento.

Domenica l'appuntamento è in piazzetta Primo Levi con visite guidate e conferenze.