Gol nel recupero, Torino beffato dal Sassuolo

Il Sassuolo beffa il Toro nei minuti di recupero ma i granata hanno fatto davvero poco per evitare la sconfitta. Decide una rete di Alvarez al 93’ entrato pochi minuti prima.

Nel primo tempo vince la tattica e le occasioni si contano sulle dita di una mano.



Al ‘37 l’Olimpico festeggia il gol di Lazaro ma la rete del centrocampista granata viene annullata per un fuorigioco di Vlasic. A due minuti dall’intervallo Millinkovic-Savic si supera respingendo la girata di Frattesi prima la palla superi la linea di porta.



Nella ripresa non cambia la musica. Il Toro fatica a trovare spazi nonostante i cambi di Juric che mette in campo Pellegri e Sanabria al posto di uno spento Seck e di un inconcludente Radonjic: Il gol di conferma il problema della squadra di Juric. Poi quando lo 0-0 sembra segnato arriva la stoccata di Alvarez che lascia il Toro a dieci punti sotto ai fischi dell’Olimpico.