Gran Paradiso, in mille per nove posti

Nove posti da guardaparco, 1106 i candidati. A metà ottobre via alla preselezione per diventare parte del corpo di sorveglianza del Parco nazionale del Gran Paradiso. “Mai ricevute così tante domande” - dice il direttore dell'ente parco, Bruno Bassano - "Ci aspettavamo dei buoni numeri ma questa volta siamo andati oltre". In altre occasioni siamo arrivati a 400 candidati".

Gli aspiranti guardaparco arrivano da tutta da tutta Italia: solo il 40% degli ammessi alla preselezione è residente in Piemonte e Valle d'Aosta.

La prima prova si terrà probabilmente il 12 ottobre nella palestra di Aymavilles e l'esame sarà gestito da società esterne.