Grugliasco aspetta il Presidente

Grande attesa a Grugliasco per il presidente della Repubblica, Mattarella, che ha scelto l'Istituto Superiore "Curie-Vittorini" per la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Ospite anche il ministro dell'Istruzione, Bianchi, e delegazioni di studenti da tutta Italia. Accoglienza e inclusione i temi al centro della cerimonia.

Evento, realizzato in collaborazione tra Ministero dell'Istruzione e Rai, in programma a partire dalle 16.30, trasmesso in diretta su Rai Uno, con la conduzione di Roberta Rei e Flavio Insinna.

In scaletta anche il lancio del cartoon firmato Rai Ragazzi tratto dalla storia del racconto afghano nel libro "Nel mare ci sono i coccodrilli", con la presenza, sul palco, del protagonista. Saranno poi raccontate le storie di alcune studentesse e studenti ucraini accolti nelle scuole piemontesi, e di un altro gruppo di studenti di Torino che sono stati piloti per due settimane, in volo con l'Aeronautica Militare.

Ospiti artisti del mondo della musica, dello spettacolo e della cultura e personaggi dello sport. Dai gemelli mezzofondisti Ala e Osama Zoghlami, al nuotatore plurimedagliato Alessandro Miressi, fino alla capitana della Nazionale di calcio femminile, Sara Gama. Tra gli artisti, la pianista Frida Bollani Magoni e Matteo Bocelli, e l'attrice Luisa Ranieri. Sarà inoltre presente un'orchestra composta dai migliori allievi dei Conservatori d'Italia diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. #TuttiAScuola è l'hashtag della manifestazione, che si chiuderà proprio con l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.