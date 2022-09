Perché “Leggere è un gusto”. A questo concetto si ispira l’edizione 2022 di Gustose Narrazioni, organizzata dal Consorzio di Tutela Roero, dedicata al grande scrittore Beppe Fenoglio, a 100 anni dalla sua nascita. Quattro le serate “enogastroletterarie”, dove confluiscono cibo, vino e contenuti culturali di qualità. Gli incontri si articoleranno in due momenti: l’aperitivo, a base di Roero Docg Bianco e Rosso, in una delle aziende associate al Consorzio, seguito da uno spettacolo teatrale a tema fenogliano nella suggestiva ambientazione delle cantine in cui è in corso la vendemmia. A seguire, la cena in quattro ristoranti del territorio dove protagoniste saranno le ricette della tradizione piemontese, ispirate dal libro “La Salsa del Diavolo” di Paolo Ferrero, dedicato proprio a Beppe Fenoglio. Ricette spesso tramandate, che prevedono l’utilizzo dei prodotti locali e ingredienti semplici, piatti che permetteranno un salto nel tempo alla riscoperta delle radici dell’autore e della cucina dei luoghi in cui è vissuto.Fino al 4 Ottobre.

“Assieme a Roero Days, Gustose Narrazioni è uno degli eventi di promozione principale a livello locale, che unisce enogastronomia, cultura e spettacolo” afferma il presidente del Consorzio Francesco Monchiero. “Sotto la regia di Virginia Scarsi, abbiamo scelto un modo diverso per fare conoscere il Roero Docg Bianco e Rosso e i risultati delle scorse edizioni confermano che la direzione è quella giusta. Troppo spesso il vino si comunica rivolgendosi ad un pubblico ristretto. Noi siamo certi che creando un dialogo tra arte ed enogastronomia si crei lo spazio per un arricchimento culturale a tutto campo, fondendo elementi che stimolano sensi, intelletto, curiosità e riflessione”.