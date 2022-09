Imprenditore ritrovato senza vita a San Carlo Canavese

E' stato ritrovato a San Carlo Canavese il corpo senza vita di un uomo scomparso il 2 settembre: si tratta di Ara Fatmir, 43 anni, un imprenditore edile albanese residente a Mathi. Sul cadavere sarebbero stati ritrovati i segni di colpi di arma da fuoco: era in una station wagon scura parcheggiata lungo una stradina.

Le ricerche sono state condotte dai carabinieri della Compagnia di Venaria: le indagini, coordinate dalle procura di Ivrea, sono in corso per comprendere le circostanze e le cause del decesso.

Servizio di Maria Valeria Vendemmia