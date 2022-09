"Il piano secondo dell'unità spinale di Torino riaprirà lunedì"

Dopo la manifestazione in piazza Castello a Torino che ha riunito le associazioni che in Piemonte si occupano di persone con lesioni alla colonna vertebrale la regione annuncia la riapertura il prossimo lunedì del piano secondo dell'unità spinale con una ventina di posti letto. Era una delle richieste urgenti che arrivava dalle associazioni che, in particolare con l'emergenza Covid, si sono viste tagliare l'assistenza, assistenza che è fondamentale per chi ha bisogno di una riabilitazione continua, perché malato o a seguito di un incidente.

L'assessore al welfare Maurizio Marrone ha dichiarato: "Abbiamo proposto un'interlocuzione periodica costante con le associazioni al fine di affrontare insieme i problemi che la pandemia Covid ha purtroppo amplificato. Come anticipato martedì in Consiglio regionale dall'assessore alla sanità, alcuni di questi problemi sono in via di soluzione: la piscina dell'Unità spinale è stata riaperta e lunedì 3 ottobre riapre il reparto del secondo piano. Massima disponibilità anche ad approfondire insieme i progetti per rafforzare la vita indipendente delle persone con disabilità."

Rassicurazioni arrivano anche dal direttore di Città della Salute, Giovanni La Valle che dice: "Ho dato disposizioni precise ai responsabili della struttura per risolvere le situazioni più critiche." Dal direttore della direzione sanità della regione Mario Minola annuncia l'impegno a potenziata la rete di assistenza non solo a Torino ma anche ad Alessandria e Novara.