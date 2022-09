Impresario edile ucciso, l'ipotesi di un regolamento di conti

Si analizzano anche i filmati ripresi da alcune telecamere di abitazioni private nelle strade intorno all'area in cui è stato trovato il corpo di Fatmir Ara. Così come i tabulati telefonici del suo cellulare.

Secondo gli inquirenti l'uomo, un impresario edile di origini albanesi, potrebbe anche essere stato attirato in quei campi del canavese a pochi km da casa sua, da una trappola, tesa da un gruppo di persone che doveva conoscere.

Proseguono intanto gli interrogatori per ricostruire gli spostamenti dell'uomo nelle sue ultime ore di vita, prima di essere ucciso brutalmente, legato e torturato, picchiato e colpito a coltellate, poi finito con dei colpi di arma da fuoco.

Si scava nel passato della vittima, nei suoi precedenti per droga - l'uomo si trovava agli arresti domiciliari - in quelli per possesso abusivo di armi. E la violenza con cui è stato ucciso, farebbe convergere le ipotesi degli investigatori verso un regolamento di conti.

Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Fatmir Ara, da cui si evincerà il numero di colpi inferti sul corpo, e con quale arma siano stati esplosi.

Escluso il movente della rapina, poichè l'uomo aveva con sè tutti i suoi efffetti personali quando è stato ritorvato dai carabinieri di Venaria.