In fiamme un capannone a Verbania, un ferito lieve

E' stata trasportata in ospedale, in condizioni fortunatamente non gravi, una persona coinvolta ieri pomeriggio (ndr mercoledì 31 agosto) in un incendio a un capannone alla periferia di Verbania, frazione Trobaso. Le fiamme hanno avvolto un'officina di elettrauto, che ha subito ingenti danni.

Secondo le prime ricostruzioni, all'origine del rogo potrebbe esserci l'esplosione di una batteria. Il locale è stato dichiarato inagibile. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia locale di Verbania, Enel e Arpa, non sono emersi problemi di inquinamento atmosferico. Nel rogo due automobili sono andate completamente distrutte. Bloccata al traffico per tutto il pomeriggio la via Renco per consentire a soccorritori ed automezzi di lavorare in sicurezza.