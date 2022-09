In piazza per le donne iraniane

Anche da Torino arriva la solidarietà alle donne e a tutto il popolo iraniano che protestano contro il governo del loro Paese per Mahsa Amin, morta a 22 anni dopo essere stata arrestata e picchiata dalla polizia morale per non aver portato in modo adeguato il velo.

La comunità di Torino organizza un presidio di protesta contro la brutalità con cui l'Iran sta soffocando le manifestazioni popolari. Appuntamento per oggi (ndr venerdì 30 settembre) alle 18 in piazza Castello. Si uniscono alla comunità iraniana anche i sindacati, Cgil, Cisl e Uil Torino, alcune associazioni cittadine e l'amministrazione comunale.

Si chiede giustizia per le vittime della repressione e l'immediata liberazione di tutte le persone arrestate.

“Quello che sta succedendo in questi giorni in Iran, l'assassinio di Mahsa Amini, le proteste di decine di migliaia di iraniane e iraniani e la repressione della Repubblica Islamica dell'Iran, ci chiedono di sostenere la voce e le mobilitazioni della popolazione” si legge sul volantino di convocazione.

Domani invece in piazza Carignano dalle 16 scende in piazza per un'analoga protesta l'associazione medici e farmacisti democratici. Un presidio che prevede anche l'intervento di diversi dissidenti del regime iraniano per documentare una rivolta che si allarga in molte città della repubblica islamica, di fatto un regime teocratico, che coinvolge soprattutto giovani e donne e che viene repressa nel sangue.