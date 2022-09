Un ragazzo di 26 anni, Matteo Bianco, è morto questa mattina a seguito di un incidente stradale che si è verificato in via Torino a Ivrea. Il giovane era in sella ad uno scooter che per cause in fase di accertamento si è scontrato con una Lancia Y all'incrocio con la strada che porta a Canton Burzio.

A causa del violento impatto il ragazzo è morto sul colpo. La dinamica del sinistro è ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Ivrea.