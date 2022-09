Incidente sulla Tangenziale Sud, muore una donna

Un incidente mortale con una vittima è avvenuto nella serata di venerdì, dopo le 20, sulla Tangenziale Sud di Torino. Le dinamiche sono al vaglio della polizia stradale, intervenuta sul posto con i vigili del fuoco, i sanitari e gli ausiliari di Ativa.

Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un tamponamento fra due auto.

La persona alla guida di una delle due vetture è morta: si tratta di una donna, che non è stata ancora identificata. Sull'altro veicolo viaggiavano invece tre persone, che sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L'incidente è avvenuto nel territorio di Orbassano, all'altezza dello svincolo Sito Interporto, in direzione Sud. La carreggiata è stata parzialmente chiusa al traffico, con conseguenti rallentamenti sulla strada nel tratto compreso tra gli svincoli di Sito e corso IV novembre in direzione Savona/Piacenza.