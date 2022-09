inseguimento nella notte a Villafranca d'Asti, denunciato un automobilista

Inseguimento notturno nel centro storico di Villafranca, in provincia di Asti.

Un'autovettura con tre uomini a bordo non si è fermata all'alt della polizia locale. L'automobilista alla guida è scappato percorrendo in contromano le rotatorie senza rispettare la precedenza agli incroci. La fuga è proseguita sulla strada provinciale in direzione Cantarana, località da dove proveniva l'auto prima di essere intercettata dalla pattuglia.

L'auto ha concluso la sua corsa in cortile nella strada della Verne con i tre che si sono dileguati a piedi.

Grazie alle telecamere di sorveglianza comunale è stato possibile scoprire chi fosse il conducente, un uomo che abita in zona con la patente revocata. Il veicolo è stato sottoposto a due fermi amministrativi con sospensione della carta di circolazione ed al sequestro ai fini della confisca.

L'uomo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla Prefettura di Asti per non aver rispettato l'alt della polizia locale. Sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 6.300 euro.