Juve-Salernitana, ballottaggi e turnover

Si ferma anche Rabiot. Si aggiunge il suo nome nella lista degli infortunati che già comprendeva Locatelli e Di Maria, oltre ai lungodegenti.

Tra poco all'Allianz Stadium contro la Salernitana, il tecnico Allegri potrebbe fare ricorso a un parziale turn over, dopo la gara dei bianconeri in Champions, tenendo conto anche dell'imminente nuovo impegno di coppa contro il Benfica, in programma mercoledì 14 settembre.

In porta, ancora Perin a sostituire l'infortunato Szczesny.

In difesa probabile spazio a De Sciglio e Gatti.

A centrocampo, non escluso il ricorso a Fagioli. In cerca di una maglia però anche McKennie.

In attacco sembrano certi del posto, Vlahovic e Kostic, e qualche chanche per Kean, dall'inizio o a gara in corso.