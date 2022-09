Fiorentina-Juventus, Milik titolare con Di Maria e Kostic

L'importante è il risultato. E' il messaggio lanciato da Massimiliano Allegri a poche ore dall'anticipo di campionato in casa della Fiorentina. Quella contro i viola non è mai una partita come le altre, come dimostrano i 35.000 biglietti venduti nonostante il calcio d'inizio alle 15 di sabato. Al di là dell'ambiente, dell'accoglienza che verrà riservata al grande ex Vlahovic e della prevedibile aggressività con cui la squadra di Italiano affronterà la sfida, per Allegri servono i tre punti. Per continuare a crescere, per dimostrare che i bianconeri sanno anche essere brutti e vincenti, come nell'ultimo turno contro lo Spezia, per affrontare al meglio il primo scoglio di stagione: martedì sera, Champions League, debutto in casa del Paris Saint Germain.

Dal Psg arriva uno dei pochi sicuri di una maglia da titolare oggi pomeriggio, quel Leandro Paredes chiamato a dare sostanza ad un centrocampo che contro lo Spezia ha dimostrato di poter contare su un Miretti in più. Bonucci torna disponibile ma sembra destinato alla panchina, così come Dusan Vlahovic. Il serbo ha siglato quattro reti nelle prime quattro giornate ma la trasferta di Parigi è troppo importante per rischiarlo. Al suo posto scalpita Milik. Probabili con lui in attacco Di Maria e Kostic. In porta toccherà a Perin dopo l'infortunio rimediato da Sczezny mentre la difesa dovrebbe contare sulla coppia di centrali Danilo-Bremer.