La lunga notte dei ricercatori nel nome di Piero Angela

E' cominciata con l'aria sulla quarta corda di Bach la Notte Europea dei Ricercatori dedicata quest'anno a Piero Angela. Un omaggio iniziato nel cortile del rettorato dell'Università di Torino con le note musicali che a tutti lo ricordano, proseguito con le letture dei suoi brani da parte degli Unfluencers. Un gruppo di giovani creativi che sui social raccontano le loro materie di competenza, con un linguaggio chiaro e a volte divertente.

Partite oltre 200 attività, in contemporanea con tante altre città europee. In programma caffè scientifici, mostre e musei aperti, presentazione di prototipi, esperimenti, spettacoli e giochi per tutte le età. Eventi in programma anche a Cuneo, Saluzzo e Ostana.

Tante le escape room in programma, giochi in cui i partecipanti, in gruppi, devono risolvere una serie di enigmi.

Interviste a Veronica Repetti, divulgatrice; Gianpiero Vigani, coordinatore scientifico notte Ricercatori