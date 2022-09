La visita della regina Elisabetta a Torino nel 1961

Dopo settant'anni di regno è morta la regina Elisabetta. Aveva 96 anni. L'annuncio ufficiale poco dopo le 19.30, mentre il nostro telegiornale stava per andare in onda. Abbiamo voluto ricordarla in apertura con le immagini della suo viaggio a Torino il 10 maggio del 1961, nel centenario dell'unità d'Italia. In quell'occasione aveva visitato anche l'Esposizione internazionale del lavoro, accolta da Gianni Agnelli. La sovrana del Regno Unito era accompagnata dal principe consorte Filippo di Edimburgo. Elisabetta è scomparsa nella residenza scozzese di Balmoral, nell'anno del suo giubileo di platino, attorniata da tutti i familiari.