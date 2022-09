Lago Maggiore, sub si sente male durante immersione

E' ricoverato all'ospedale di Borgomanero il sub inglese di 45 anni che questa mattina durante una immersione nel Lago Maggiore a Belgirate, nel Vco, si è sentito male. Subito è stato trasferito in codice giallo nel presidio sanitario di Santissima Trinità. Potrebbe essere necessaria la camera iperbarica. In tal caso dovrà essere trasferito in un altro ospedale che dispone dell'attrezzatura necessaria.