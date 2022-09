Lanciano sos in Valsesia, doppio salvataggio in montagna

Due gruppi di persone che si trovavano in difficoltà nelle montagne della Valsesia, in provincia di Vercelli, sono stati recuperati e tratti in salvo dai Vigili del Fuoco in collaborazione con il Soccorso alpino della Guardia di Finanza e il Soccorso alpino e speleologico piemontese.

La prima segnalazione riguardava due dispersi sull'Alpe di Mera: localizzati dalle squadre di vigili di Varallo e Vercelli, sono stati raggiunti e portati indenni alla loro auto. Altre tre persone hanno chiesto aiuto trovandosi a ridosso di un dirupo nella zona di Fervento di Boccioleto: tra queste c'era un ultraottantenne, che aveva difficoltà nel camminare nella zona impervia. Una volta raggiunto, il gruppo è stato accompagnato in sicurezza alle proprie automobili.