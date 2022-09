Lapide vandalizzata, la reazione del quartiere

Le telecamere di sorveglianza potrebbero far luce su quanto successo l'altra notte in piazza Montebello. Di certo qualcuno ha incendiato la corona d'allora apposta ai piedi della lapide che ricorda i nomi di 41 partigiani del quartiere Vanchiglia uccisi durante la Resistenza. Un gesto vandalico,? un gesto politico? Sicuramente il terzo di una serie che non ha risparmiato neppure la memoria di Tina Anselmi prima donna Ministro della Repubblica, la cui targa a ricordo è stata oltraggiata con una svastica il 19 agosto. A segnalare il rogo nella notte un passante, immediato l'intervento dei Carabinieri così come la reazione del quartiere che, per la seconda volta, la prima tre anni fa, si è ritrovato a pulire il nerofumo con sapone e spazzoloni. E mentre l'Associazione Nazionali Partigiani e l'Associazione Nazionale Deportati diffondevano parole di dura condanna per l'episodio, ricordando che l'attacco alla lapide è un attacco all'intera città di Torino, medaglia d'oro della Resistenza, in serata gruppi di giovani si sono ritrovati in piazza Montebello per manifestare dietro lo striscione “la memoria non brucia”. Giovani di centri sociali e di gruppi studenteschi ma anche semplici residenti del quartiere.