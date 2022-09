Lorenzo Sonego in semifinale all'Atp 250 di Metz

Lorenzo Sonego conquista la semifinale del torneo Atp 250 di Metz. Il ventisettenne di Torino, numero 65 del mondo, ha superato ai quarti l'americano Sebastian Korda con un doppio 6-4, 6-4. A dividere “Sonny” dalla finale in Francia è il polacco Hubert Hurkacz, numero 10 al mondo.

Nonostante l'apparente distanza nella classifica Atp i precedenti tra i due sono tutti a favore di Lorenzo Sonego. Su tre sfide il piemontese si è imposto due volte, agli ottavi a Vienna nel 2020 con il punteggio di 7-6, 7-6 e nel 2018 all'Hungarian Open di Budapest per 6-7, 7-6, 6-4. Unica vittoria per Hurkacz il 7-5, 6-3 conquistato in Nuova Zelanda all'Auckland Open 2020.

Lorenzo Sonego e Hubert Hurkacz si sfidano alle 14.00, un incontro che verrà seguito con attenzione anche da Jannik Sinner. L'altoatesino in caso di sconfitta del polacco salirebbe al decimo posto nel ranking Atp, avvicinandosi alla possibilità di qualificarsi per i prossimi Nitto Atp Finals di Torino in programma dal 13 al 20 novembre. Un motivo in più per tifare Lorenzo Sonego.