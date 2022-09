Lukic verso il rinnovo, Juric assente anche a San Siro

Il Torino sarebbe pronto a blindare il centrocampista serbo, Sasa Lukic, con una proposta di rinnovo di contratto, fino al 2026, in grado di soddisfare le aspettative dell'ex capitano granata e del suo entourage.

L'obiettivo è recuperare alla causa un giocatore che nella scorsa stagione si era rivelato fondamentale all'interno dello scacchiere tattico del tecnico Ivan Juric. Il prolungamento del contratto dovrebbe riportare serenità nell'animo del numero 10, che da quando è stato reintegrato nel gruppo non è riuscito a rendere secondo le sue potenzialità.

Intanto la trasferta di Milano con l'Inter è già alle porte, si gioca sabato alle 18. Non ci sarà l'allenatore Ivan Juric nella consueta conferenza stampa della vigilia. Al suo posto il vice, Matteo Paro. Il mister croato è infatti ancora alle prese con la polmonite, che già lunedì sera non gli ha consentito di sedere in panchina nella gara interna contro il Lecce. A questo punto, con ogni probabilità, il tecnico granata non potrà guidare i suoi giocatori neppure a San Siro.

E Campagna Abbonamenti 2022/2023 che va verso la chiusura: lo stop venerdì 9 settembre. L'ultimo dato disponibile risale alla partita contro il Lecce: gli abbonati granata erano 5.667, il dato più basso della storia recente del Toro. Il precedente record negativo in Serie A contava gli 8.539 abbonati della stagione 2012/2013.